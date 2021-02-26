Ледолазы со всей планеты выступят в Кирове на этапе Кубка мира

С 2000 года Киров является одной из площадок проведения мировых соревнований по ледолазанию. Фото: admkirov.ru

В Кирове пройдет этап Кубка мира по ледолазанию. Соревнования состоятся с 5 по 7 марта на площадке спорткомплекса «Трамплин», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ежегодно областной центр принимает спортсменов со всего мира. Церемония открытия предстоящего этапа Кубка мира состоится 5 марта в 15.30, а квалификационные старты в дисциплине «трудность» среди мужчин и женщин начнутся с 16.30.

6 марта соревнования начнутся в 10.00, а забеги по ледовой вертикали - в 17.00. Финал состоится 7 марта в 10.00, а в 17.00 пройдет церемония награждения и закрытия соревнований.

Отметим, что с 2000 года Киров является одной из площадок проведения мировых соревнований по ледолазанию.