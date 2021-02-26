В Кирове частное охранное агентство оставило своих работников без зарплаты

Ситуация разрешилась после вмешательства надзорных органов и правоохранителей. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове охранника отказались официально устроить на работу, а после еще и обманули с зарплатой. Естественно, что мужчину такой поворот событий не устроил, и он отправился в прокуратуру.

По данным пресс-службы ведомства, руководитель охранного агентства «Кедр» провернул такую схему с тремя своими сотрудниками. Не заключая с ними никаких договоров, директор платил работникам «серую» зарплату, а после, когда те стали не нужны, не выплатил им причитавшееся в полной мере. Один из обманутых кировчан не стал терпеть это и пожаловался куда надо.

К проверке по данному факту привлекли не только сотрудников прокуратуры, но также «налоговиков» и росгвардейцев. Когда выяснилось, что обманутый работник не солгал, руководителю агентства внесли представление. Также на руководителя завели дело об административном правонарушении по двум статьям - невыплата зарплаты и отказ от оформления трудового договора. После вмешательства прокуратуры обманутым сотрудникам выплатили зарплату в полном объеме.