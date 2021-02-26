Кировских водителей ожидают «сплошные проверки»

Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Фото: Алексей ФОКИН

В Госавтоинпекции рассказали, где пройдут «сплошные проверки» кировских автолюбителей. Рейды состоятся 26 и 27 февраля в двух районах города - Первомайском и Нововятском. Главная цель - выявить водителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.