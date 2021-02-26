Жительница Уржума перевела мошенникам миллион

Не нужно верить, когда вам звонят «сотрудники банка» и предупреждают, что к вашему счету пытаются получить «несанкционированный доступ» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сколько бы полиция ни предупреждала граждан, что нельзя сообщать кому попало реквизиты своей банковской карты, - граждане, попадающиеся на эти уловки, не переводятся.

В полицию обратилась жительница Уржума, 1956 года рождения, с сообщением, что 19 февраля ее обманули мошенники. Она поверила аферисту, что к ее счету пытаются получить доступ мошенники, пошла в банк, где сняла со своего вклада накопления. Кроме этого она оформила на себя заем на 300 тысяч рублей. И всю эту сумму 1 млн 5 тысяч рублей – она обналичила и перевела через терминалы оплаты на номера мобильников, что ей продиктовал жулик.

В полицию обратился также кировчанин, которому по телефону тоже позвонили незнакомцы, представившиеся сотрудниками его банка. Они убедили мужчину сообщить информацию о его банковской карте и назвать пришедшие в СМС коды. Затем со счета мужчины в несколько операций были списаны 11 тысяч рублей. Неизвестные, вводя данные его карты, совершили покупки в онлайн-магазинах.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела, ведется следствие.