«Аномально холодная погода»: кировское ГУ МЧС объявило метеопредупреждение в регионе

Аномально низкая температура воздуха сохранится местами по Кировской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области ожидается очередное сильное похолодание. Региональное МЧС объявило метеопредупреждение в связи с нетипичными морозами.

В грядущие выходные дни местами по региону сохранится аномально холодная погода. Так, температура воздуха будет на семь и более градусов ниже климатической нормы, которая составляет -8...-10 градусов.

По данным кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 26 февраля, температура воздуха составит -9...-14 градусов. Ожидаются южный ветер порывами до 14 м/с и небольшой снег.

Ночью субботы похолодает до -20 градусов. Днем 27 февраля - до -12 градусов, небольшой снег. Ветер - до 14 м/с.

В ночь на воскресенье 28 февраля ожидается похолодание до -23 градусов. Днем температура воздуха повысится - до -10...-14 градусов. Также ожидается небольшой снег. Порывы ветра могут достигать 11 м/с.