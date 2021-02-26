Статистика по COVID-19 в Кировской области: за минувшие сутки выздоровели 183 заболевших

За минувшие сутки врачи выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом среди кировчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 26 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 125 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 183 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 292 (+1).

В госпиталях сейчас находятся 2318 жителей области, у 1938 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1770 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 370 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 106 пациентов, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 3039 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3351 исследование на COVID-19. Обследование на КТ прошли 316 жителей региона.