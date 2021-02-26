Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Статистика по COVID-19 в Кировской области: за минувшие сутки выздоровели 183 заболевших

Сейчас в инфекционных стационарах находятся три тысячи пациентов
Ангелина Табрисова
КомментироватьОставить комментарий
За минувшие сутки врачи выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом среди кировчан.

За минувшие сутки врачи выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом среди кировчан.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 26 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 125 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 183 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 292 (+1).

В госпиталях сейчас находятся 2318 жителей области, у 1938 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1770 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 370 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 106 пациентов, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 3039 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3351 исследование на COVID-19. Обследование на КТ прошли 316 жителей региона.