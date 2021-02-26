Прокуратура начала проверку информации о возможном отравлении детей хлором в кировском аквапарке

В случае выявления нарушений ведомство обещает принять меры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Кировской области заинтересовалась инцидентом с возможным отравлением детей в городском аквапарке. Сейчас, по сообщению пресс-службы ведомства, проводится проверка распространяемой об этом информации.

Также прокуратура оценит действия должностных лиц, ответственных за безопасность детей в этом аквапарке. При выявлении нарушений прокуратура обещает немедленно принять меры.

В группе аквапарка ВКонтакте сообщили, что к ним уже наведались сотрудники Следственного комитета, Роспотребнадзора и других органов. По словам представителей «Дружбы», оборудование по водоподготовке осмотрели, а также взяли пробы воздуха и воды.

Напомним, пару дней назад, 24 февраля, в соцсетях появилась информация о том, что в кировском аквапарке «Дружба» дети массово отравились парами хлора. Как писали очевидцы, некоторым детям пришлось даже вызвать «скорую». Родная тетя одного из пострадавших утверждает, что у мальчика «обожжены органы дыхания, больше всего от паров пострадало горло». Региональный Следком уже начал проверку по данному инциденту.