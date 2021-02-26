Летом 2021 года из Кирова уехать на поезде на юг станет проще

Из Кирова пустят два дополнительных поезда на юг Фото: Виталий КАРНАУХ

В летний период из города Кирова на юг будут курсировать два дополнительных поезда. Данное решение приняли в связи с планируемым увеличением числа пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Первый поезд №501/502 сообщением Киров - Анапа будет отправляться из областного центра по нечетным дням с 3 июня по 17 сентября. В обратном направлении отдыхающие смогут вернутся этим же поездом с 6 июня по 20 сентября по четным числам.

Второй дополнительный поезд №531 /532 сообщением Киров - Имеретинский Курорт запустят с 22 июня по 14 сентября по четным дням с обратным отправлением с 25 июня по 17 сентября по нечетным числам.

Напомним, что приобрести билет можно в билетных кассах АО «ФПК», через терминалы самообслуживания и мобильное приложение «РЖД Пассажиры», а также на сайте ОАО «РЖД». Всю необходимую информацию о расписание поездов дальнего следования можно узнать по телефону единого сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, а также на официальном сайте компании.