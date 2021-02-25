Кировская «Родина» на своем льду обыграла «Байкал-Энергию»

Кировская «Родина» прервала серию неудачных игр. Фото: www.kirovreg.ru

В Кирове 24 февраля на стадионе «Родина» местный клуб встретился с командой «Байкал-Энергия». До начала матча cине-белые находились на предпоследнем 13-ом месте в турнирной таблице, имея в своей копилке 14 очков. Соперник располагался гораздо выше, занимая пятое место с 45 очками. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Кировской области.

На 9 минуте хоккеист «Родины» Егор Шицко открыл счет в матче. Уже через 4 минуты хозяевам удалось огорчить соперника во второй раз. Мяч забросил Станислав Исмагилов, сделав преимущество своей команды достаточно весомым. Гости из Иркутска ничего не смогли противопоставить кировской команде и к перерыву пропустили в свои ворота третий гол. Во втором тайме им все-таки удалось забить два мяча, но на итоговый результат игры это не повлияло. Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу «Родины».

-Мы выбрали правильную тактику игры -отдали инициативу команде соперника. Ждали ошибок, пытались играть на контратаках. Нам это удалось, мы вовремя забили свои мячи, использовали все моменты. Спасибо большое моим подопечным за красивую игру, - высказался тренер команды «Родина» Андрей Рушкин.

После победы, кировчане поднялись на 12 строчку в турнирной таблице, заработав в общей сложности 17 очков. Следующий домашний матч кировского клуба состоится 27 февраля с действующим чемпионом страны хабаровским «СКА-Нефтяник».