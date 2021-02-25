Следком проверит информацию об отравлении детей в кировском аквапарке

По словам очевидцев, некоторым школьникам понадобилась помощь медиков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный следком организовал доследственную проверку по факту возможного отравления детей в кировском аквапарке «Дружба». По словам очевидцев в соцсетях, школьники пострадали от паров хлора 24 февраля. Родственница одного из пострадавших ребят сообщила, что нескольким детям пришлось вызывать скорую помощь.

- Пострадал мой племянник, в аквапарк ходил целый класс, - рассказала Мария в паблике «Киров без цензуры». - Вечером к родителям приедет полиция брать показания.

Также кировчанка утверждает, что у ребенка «обожжены органы дыхания, больше всего от паров пострадало горло». Сейчас мальчик находится дома.

В группе аквапарка уточняют, что развлекательный комплекс закрыт по техническим причинам.