Житель Арбажского района за убийство жены на 8 лет отправится в колонию

Житель Арбажского района Кировской области получил 8 лет за убийство жены. Фото: kirov.sledcom.ru

В Арбажском районе Кировской области мужчина убил свою жену. Трагедия произошла вечером 12 сентября 2020 год в селе Сорвижи Арбажского района. В одном из домов семейная пара распивала алкогольные напитки. В ходе возникшей между супругами ссоры муж нанес своей жене несколько ножевых ранений. От полученных травм 40-летняя женщина скончалась на месте. Об этом сообщили в следственном комитете Яранского межрайонного отделения СУ.

В ходе расследования сотрудникам ведомства удалось собрать все доказательства преступления, совершенного по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Свою вину он признал и раскаялся в содеянном.