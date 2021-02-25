Жители 35 домов микрорайона Радужный остались без холодной воды

В Радужном жители 35 домов остались без холодной воды. Фото: www.admkirov.ru

В микрорайонах Радужный и «Васильки» 24 февраля произошла авария системы водоснабжения. В результате жители 35 домов на улицах Конституции, Индустриальной, проспекте Строителей, в переулке Школьном, а также в микрорайоне «Васильки» остались без холодной воды. Ремонтные работы проводят сотрудники МУП «Водоканал». В них задействованы бригада из 4-х человек и 3 единицы техники. Аварию планируют устранить 25 февраля к 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

До завершения ремонтных работ МУП «Водоканал» обеспечил жителей питьевой водой из цистерн. Они находятся в Радужном – на пр. Строителей, 2 – 4, в «Васильках» на ул. Севастопольской, 5, а затем на Рослякова, 7.

Как отметили в подрядной организации, раздача воды будет продолжаться до последнего посетителя. По всем вопросам можно обращаться по телефону диспетчерской службы предприятия - 699-500. Вся необходимая информация также представлена здесь.