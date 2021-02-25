Губернатор Кировской области подписал закон о продаже алкоголя с 8 утра

Алкоголь можно будет приобрести с 8.00 до 23.00. Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Кировской области Игорь Васильев в среду, 24 февраля, подписал закон об отмене дополнительных временных ограничений на розничную продажу алкоголя, который был принят депутатами Законодательного собрания 18 февраля 2021 года.

Закон вступит в силу после десяти дней со дня его официального опубликования, то есть к первым мартовским выходным. Таким образом, время разрешенной продажи спиртного увеличится на два часа. Алкоголь можно будет приобрести с 8.00 до 23.00.

По мнению депутатов, закон поможет сократить долю контрафактной продукции, а также увеличить налоговые поступления в бюджет области.

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