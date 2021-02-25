В Кировской области организацию, занимающуюся капремонтом оштрафовали на 611 тысяч рублей

Прокуратура оштрафовала подрядную организацию на 611 тысяч рублей. Фото: epp.genproc.gov.ru

В ноябре 2019 года НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» и ООО «Техносферная безопасность» заключили договор по оценке технического состояния 8 домов в городе Омутнинске и 2 домов в пгт. Восточный. Сумма контракта составила более 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проверки сотрудники ведомства выявили факты нарушения в деятельности ООО «Техносферная безопасность». В связи с этим прокурор внес руководителю подрядной организации представление, а также возбудил в отношении юридического лица дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков).

После вмешательства прокуратуры работы подрядная организация выполнила в полном объеме. Ей выписан штраф в размере 611 тысяч рублей.