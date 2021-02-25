В Кировской области с первого марта поездка на пригородных поездах станет дороже

С 1 марта плата за проезд на электричке возрастет.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жителям Кировской области придется платить больше за проезд на пригородных поездах.
Региональная служба по тарифам Кировской области с 1 марта утвердила новые цены проезда на электричках.
В зависимости от зоны следования стоимость проезда за 10 км пути будет разной:
- 1 - 2 зоны - 27 рублей;
- 3 - 4 - 26 рублей;
- 5 - 8 - 24 рубля;
- 9 -10 - 22 рубля;
- 11 - 15 - 21 рубль;
- 16-я - 20 рублей;
- 17 - 18 - 19 рублей;
- 19 - 20 - 17 рублей.
Напомним, что 24 февраля 2021 года РСТ Кировской области отказалась повышать стоимость проезда в автобусах и троллейбусах. Цена пока остается прежней - 26 рублей за одну поездку. Подробнее здесь.