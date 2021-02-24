В Кировскую область поступила новая партия вакцины от COVID-19

За все время в регион доставили порядка 40500 доз препарата. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. В среду, 24 февраля, в регион поступила новая партия препарата. Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов сообщил, что в ближайшее время 7950 доз распределят по прививочным пунктам области.

- В первую очередь на вакцинацию будут приглашаться граждане из «листа ожидания», - добавил Дмитрий Александрович.

Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев сообщил, что за все время в регион доставили порядка 40500 доз препарата.

- В зависимости от поступления информации о сроках поставки новых партий препарата будут открываться дополнительные даты для записи на вакцинацию, - отметил Андрей Черняев.

Напомним, что записаться на прививку можно по единому номеру 122, а также через единые порталы «Госуслуги» и «Электронная регистратура».

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