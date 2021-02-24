Кировчанин занял второе место на всероссийских соревнованиях по боксу

В Подмосковье приехали спортсмены из 25 регионов России. Фото: vk.com/youthsport43

В Подмосковье прошли XXXI Всероссийские соревнования по боксу. Турнир был посвящен памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и Заслуженного тренера России Александра Дмитриевича Щедеркина.

Воспитанник Кировской спортивной школы «Юность» Максим Кузнецов занял второе место. Всего в турнире приняли участие 140 спортсменов из 25 регионов России.

Руководитель Дирекции Федерации бокса России в Центральном федеральном округе Ислам Халидов отметил, что все участники соревнований находились в отличной форме и показали красивый бокс.

-Я с интересом смотрел бои на протяжении всего турнира, ближе к финалу поединки стали более напряженными. Некоторые ребята уже имели опыт выступления на чемпионате России по боксу. Другим — молодым и перспективным боксерам еще предстоит показать себя на крупных турнирах и чемпионатах,- добавил Ислам Халидов.