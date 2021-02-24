Организаторы незаконного игрового клуба в Кировской области пойдут под суд

Игровой клуб работал на протяжении 2019-2020 годов. Фото: kirov.sledcom.ru

На протяжении 2019-2020 годов в поселке Стулово Слободского района двое мужчин и женщина организовали в одном из помещений на улице Трактовой игровой клуб. Сотрудники Следственного комитета завершили расследование и передали дело в суд. Об этом сообщили в ведомстве.

Как стало известно, подсудимые проводили азартные игры с помощью сети Интернет. В ходе расследования они признали свою вину.

Напомним, что подобная деятельность является незаконный, если проходит не в специальных игровых зонах. Они есть только в Калининградской области, Краснодарском , Алтайском и Приморском краях, а также в Республики Крым. В остальных субъектах России проведение азартных игр запрещены УК РФ. Об этом говорится в статье 171.2. «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Следком просит жителей области сообщать сведения о месте нахождения и функционирования незаконных игорных заведений в следственное управление по телефонной линии 8 (8332) 485-100, а также на электронную почту ведомства kirov@sledcom.ru.