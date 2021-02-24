Как заплатить деньги и не получить товар: уловки мошенников

Бóльших усилий со стороны жуликов требуют так называемые «фишинговые» страницы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Самое примитивное мошенничество в интернете – повесить объявление о продаже какого-нибудь товара, получить за него деньги, а обещанное не выслать. Единственная опасность заключается в том, что это обман ожидаемый. При сделках через интернет и продавец, и покупатель рискуют: при предоплате покупатель рискует не получить товар; при оплате по получению – продавец боится, что ему не заплатят. За этим присматривают площадки, где совершаются сделки, но их возможности ограничены: они могут разве что запретить определенному пользователю выставлять товар на продажу или совершать покупки, а также публикуют отзывы покупателей и продавцов друг на друга. Поэтому при первой (или единственной) сделке жулик в общем-то ничем не рискует.

Так, в полицию обратился кировчанин 1994 года рождения, которого обманули при покупке шлема виртуальной реальности. Он нашел объявление о продаже устройства на популярном сайте, его привлекла цена, которая была намного ниже рыночной (что вообще должно настораживать). В ходе общения с «продавцом из Ставрополья» он договорился о сделке и перевел 43 тысячи рублей на указанный ему счет. Однако товар ему так и не поступил.

Бóльших усилий со стороны жуликов требуют так называемые «фишинговые» страницы, точно копирующие настоящие сайты организаций. Но они и представляют собой бóльшую опасность, поскольку крадут не только деньги, но и все введенные данные. Так, директор чепецкой аптеки пожаловалась в полицию, что ее обманули при попытке купить перчатки. Она попала как раз на «фишинговую» страницу – в точности такую же, как у организации, продающей товары такого рода , одноразовую одежду и средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, халаты, бахилы ит.д.). Общаясь с «менеджером компании» она заказала несколько упаковок медицинских перчаток и оплатила их, переведя на указанный ей счет более 53 тысяч рублей. Впоследствии выяснилось, что страница была подложной, а «менеджер» - жуликом.