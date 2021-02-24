В Котельниче работника молокозавода не оформили официально и не заплатили

Работодатель задолжал ему порядка 27 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области сотрудник предприятия ООО «Котельничский молочный завод» работал без официального оформления. И работодатель задолжал ему около 27 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинского района города Кирова.

Выяснилось, что мужчина решил восстановить свои трудовые права и подал заявление в прокуратуру. Сотрудники ведомства провели проверку и выявили нарушения закона со стороны руководства молокозавода. Это послужило основанием для возбуждения дела по ч. 4 и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Стоит отметить, что предприятие погасило задолженность перед своим сотрудником до решения суда. В результате ООО «Котельничский молочный завод» привлечен к административной ответственности. Ему выписан штраф в размере 100 тысяч рублей.