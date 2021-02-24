Прокуратура Кировской области опротестовала введение квоты на домашних животных

Прокуратурой Кировской области дополнительно изучены "Правила содержания и защиты домашних животных на территории Кировской области". Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокурор Кировской области Андрей Оборок внес протест на «Правила содержания и защиты домашних животных на территории Кировской области», которые начали действовать в регионе с 14 февраля 2021 года.

Одним из пунктов в документе, вызвавших наиболее широкий резонанс, стало правило о квоте на домашних животных. Дополнительно изучив данное требование, сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что правовой акт принят с превышением представленных органам государственной власти субъекта полномочий.

- Отдельные положения «Правил содержания и защиты домашних животных на территории Кировской области» содержат не предусмотренные федеральным законодательством ограничения права собственности, - сообщили в прокуратуре.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил в прокуратуру запрос с требованием отменить постановление правительства Кировской области, которое вводит квоту на домашних животных. Подробнее здесь.