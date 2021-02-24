Водитель «ГАЗели» насмерть сбил пешехода в Нолинском районе

Авария произошла на 110-ом км автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны. Фото: vk.com/gibdd43

В Нолинском районе под колесами среднетоннажного грузовика погиб пешеход. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

Во вторник вечером, 23 февраля, на 110-ом км автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны произошла авария с участием пешехода. По предварительной информации, водитель автомобиля «ГАЗ Валдай» сбил юношу, который шел по краю проезжей части.

- В результате ДТП 19-летний пешеход погиб, - сообщили в ГИБДД.

С 20 по 23 февраля на территории Кировской области произошло 9 ДТП, в которых 1 человек погиб и 12 человек получили травмы.