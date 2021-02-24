Дмитрий Осипов получил представление от прокуратуры

Кровля здания требует капитального ремонта. Фото: epp.genproc.gov.ru

Протекшая крыша в садике № 209 «Муравушка» стала поводом для вынесения представления главе администрации города Кирова Дмитрию Осипову.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры обнаружили, что в МКДОУ детский сад № 209 «Муравушка» нарушаются требования санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, кровля здания имеет множественные протечки. В январе-феврале текущего года руководство детского отремонтировало наиболее поврежденные участки крыши. Однако кровля до сих пор требует капитального ремонта.

- Ранее, по указанному факту прокуратурой начальнику департамента образования администрации города Кирова вносилось представление, но действенных мер по устранению выявленных нарушений закона принято не было, - сообщили в надзорном ведомстве.

В настоящее время прокурор Октябрьского района внес главе администрации Кирова представление с требованием об устранении выявленных нарушений закона.

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