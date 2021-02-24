Метеопредупреждение в Кировской области: в регионе ожидается сильный мороз до -40 градусов

В Кировский области ожидается резкое похолодание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за аномальных морозов 24 февраля в Кировской области объявлено метеопредупреждение. По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в районах области ожидается сильный мороз до минус 40 градусов.

В МЧС по Кировской области сообщили, что данная информация направлена главам муниципалитетов и руководителям служб для усиления дежурных аварийно-восстановительных бригад.

В период аномальных холодов спасатели рекомендует жителям соблюдать все меры безопасности при выходе на улицу. Особое внимание необходимо уделять детям и пожилым родственникам, не опускать их одних в мороз на улицу.

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