Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 124 новых случаев заражения

В госпиталях сейчас находится 2427 жителей области. Фото: Алексей Гмызин

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 24 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 124 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 204 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 289.

В госпиталях сейчас находится 2427 жителей области, у 2064 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1862 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 363 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 105 пациентов, 19 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 3139 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 1142 исследования на COVID-19. Обследование на КТ прошли 176 жителей региона.