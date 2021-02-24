В Кировской области прошел чемпионат России по мотогонкам на льду

В течение двух дней гонщики из высшей лиги приняли участие в 36 заездах. Фото: vk.com/youthsport43

В Вятских Полянах на стадионе «Электрон» 21 и 22 февраля 2021 года проходил чемпионат России по мотогонкам на льду. В течение двух дней гонщики из высшей лиги приняли участие в 36 заездах. Участниками соревнований стали именитые спортсмены из Курганской, Свердловской, Новосибирской и Московской областей. Они высоко оценили подготовку трассы и организацию проведения чемпионата.

Победителями стали представители команды «Торпедо-ШААЗ» из Шадринска. Благодаря своему лидеру, чемпиону Европы, Дмитрию Солянникову, им удалось одержать победу досрочно. По завершению турнира команде - победителю присвоили звание чемпиона России 2021 года. Об этом «Комсомолке» сообщил один из болельщиков.

Стоит отметить, что в связи с сохранением рисков распространения коронавирусной инфекции, заполняемость стадиона составила только 30%. Однако это не помешало зрителям насладится зрелищным видом спорта, а спортсменам ощутить поддержку болельщиков.

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