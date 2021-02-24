Погода в Кировской области с 24 по 26 февраля: холода начнут отступать

Морозы начнут ослабевать, и пойдет снег. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Морозы на этой неделе наконец начнут постепенно отступать. К концу рабочей недели столбики термометров в Кировской области уже не должны опускаться ниже -15 градусов. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды на ближайшую короткую рабочую неделю с помощью сервиса gismeteo.ru.

В среду, 24 февраля, еще будет морозно. Утром в некоторых районах температура может быть ниже 40 градусов. А днем, благодаря солнечной погоде, воздух уже прогреется до -20. Правда, следующая ночь все еще будет холодной - до -27. Но будет почти безветренно и осадков синоптики не обещают.

В четверг, 25 февраля, утром термометры покажут отметку в -26 градусов. Но уже днем потеплеет до -17 и следующей ночью ожидаются не ниже -20. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду, возможен небольшой снег. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с. И начнет падать атмосферное давление - с 758 мм рт. ст. утром до 749 мм рт. ст. вечером.

В пятницу, 26 февраля, температура воздуха практически весь день будет одинаковой -15 градусов, а к вечеру даже немного повысится - до -13. День будет пасмурным и снежным. Ветер усилится до 8 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться - до 735 мм рт. ст.

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