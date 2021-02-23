АТП закупит десять автобусов за 56 миллионов рублей

Приобрести планируют автобусы ПАЗ-320415-14 Vector Next. Фото: admkirov.ru

Крупнейший кировский перевозчик продолжает обновлять парк общественного транспорта. Генеральный директор АО «АТП» Денис Пырлог сообщил, что в ближайшее время предприятие закупит еще десять автобусов на газомоторном топливе.

Соответствующий аукцион уже опубликован на портале Госзакупок. Согласно документации, приобрести планируют автобусы ПАЗ-320415-14 Vector Next. Вместимость салона 59 пассажиров и 23 посадочных места. Максимальная цена контракта – 56,4 млн рублей.

По словам директора АТП Дениса Пырлога, десять новых автобусов распределят на маршруты № 53 и 54, связывающие центр Кирова с отдаленными микрорайонами.

- На сегодняшний день у предприятия износ подвижного состава составляет около 93%, - отметил руководитель АТП. - В дальнейшем мы планируем обновить автобусы большого класса.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Киров вошел в ТОП-10 по качеству общественного транспорта. Подробнее здесь.

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