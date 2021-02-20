Реконструкция фасада Спасского собора завершится в 2021 году

Спасский собор - один из самых старинных храмов Кирова. Фото: Антон МАМАЕВ

В 2021 году, когда температура воздуха начнет подниматься выше нуля, строители завершат ремонт фасада Спасского собора. Помимо этого, планируется реконструировать пристроенную к храму двухэтажную палатку и закупить необходимую мебель. Об этом рассказал настоятель собора Петр Машковцев.

- Стараниями прихожан собора удалось собрать средства на завершение отделочных работ, - уточнили в Спасском соборе. - Мастера устроят подвесные потолки, выложат плиткой пол, покрасят стены. После этого останется приобрести мебель, и помещение можно будет использовать для нужд храма.

С началом весенне-летнего периода также планируется благоустройство прилегающей территории. Так, запланированы работы по ее озеленению. Кроме того, дорожки вымостят брусчаткой, расставят скамейки и урны. В это же время по всему периметру установят ограду.