Кировская Госжилинспекция проводит рейды по дворам города

За несвоевременное исправление нарушений УК можно привлечь к административной ответственности. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжаются рейды по дворам на предмет уборки снега. Проверки осуществляют представители Госжилинспекции и теруправлений. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

В соцсетях от кировчан регулярно поступают жалобы на заваленные снегом дворы. Инспекторы прошлись по Октябрьскому району, выявив множественные нарушения. К примеру, во дворе дома №189 по улице Московской проезд оказался завален снегом, в результате чего образовалась высокая колея. Нарушение зафиксировали, после чего во дворе поспешно материализовались сотрудники ТСЖ, отвечающей за эту территорию и расчистили-таки путь.

ГЖИ напоминает: если УК не реагирует на предостережения своевременно, ей грозит привлечение к административной ответственности. За неустранения нарушений компания может нарваться на штраф до 300 тысяч рублей.