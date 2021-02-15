Кировчанин сел на три года за угон пяти машин и кражи магнитолы

Молодой человек за месяц угнал четыре отечественных машины и одну иномарку. Фото: Андрей КАРА

В Кильмезском районе молодой человек угнал пять машин, причем из последней умудрился украсть магнитолу. Естественно, ему пришлось ответить за свои художества перед судом. Информацию сообщает областная прокуратура.

Как выяснилось, с июля по август 2020 года 26-летний парень только тем и занимался, что крал чужие машины. Причем тяготел больше к отечественным автомобилям. За месяц он умудрился угнать четыре ВАЗа различных моделей и один «Форд Фокус». Помимо того, еще из одной машины он украл магнитолу за три тысячи рублей. После очередного преступления, когда на его след уже вышла полиция, молодой человек залег на дно. Его разыскивали довольно долго, однако все-таки сумели найти и заключить под стражу.

В итоге приговор мягким не вышел. По совокупности совершенного суд назначил наказание: три года колонии строгого режима.