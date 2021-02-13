Прогноз погоды в Кировской области на 13 и 14 февраля: ожидается туман и сильный ветер

Порывы ветра в эти выходные могут достигать 12 метро в секунду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» публикует еженедельный отчет по погоде на выходные дни. Хоть 13 и 14 февраля будет не так холодно, как на прошлых выходных, погода обещает преподнести некоторые сюрпризы.

По данным сервиса rp5.ru, в субботу 13 февраля можно ждать преимущественно от -13 градусов утром до -17 градусов ближе к концу дня. Однако ощущаться такие температуры будут на 10-15 градусов ниже, чем есть на самом деле. Ветер порывистый. Скорость – около 6 метров в секунду. Но ожидаются порывы до 12 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы – 744 мм ртутного столба. Ожидаются интенсивные осадки в виде обложного снега.

В воскресенье, 14 февраля, утром столбик термометра покажет -14 градусов, к вечеру показатель опустится до -17. Весь день небо будет оставаться хмурым и пасмурным. С самого утра и до вечера в области пройдет обильный снегопад. В этот день установится низкое атмосферное давление - 737 - 739 мм ртутного столба.

Синоптики обещают, что на этих выходных возможен замерзающий (переохлажденный) туман. Вероятность его появления 13 февраля составит 30%, 14 февраля - 14%. Такой туман образуется, когда в воздухе скапливаются маленькие кристаллы льда из-за влажного воздуха и минусовых температур. Он создает опасность гололеда.