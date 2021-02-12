Аномальный снегопад обрушился на Киров

Областной центр оказался под влиянием циклона, пришедшего с территории Румынии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове начался небывалый даже для нынешней зимы снегопад, который продолжится до воскресенья, 14 февраля. По прогнозу синоптиков, областной центр оказался под влиянием циклона, пришедшего с территории Румынии. Кроме того, снегопады ожидаются настолько аномальными, что в течение двух суток в области может выпасть свыше месячной нормы осадков.

Руководитель управления дорожной и парковой инфраструктуры Алексей Ишутинов сообщил подрядчикам, что дорожникам необходимо вывести на улицы максимальное количество техники. Кроме того, организации обязаны предоставлять отчеты о количестве техники и рабочих каждые два часа.

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию до впередиидущего транспорта, быть предельно внимательными и осторожными, особенно при совершении маневров.

- Если вы попали в затруднительную ситуацию, обратитесь к ближайшему наряду ДПС или позвоните по телефону 02 или 112, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

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