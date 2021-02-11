В Кирове разыскивают мужчину, пропавшего без вести в середине января

Кировчан просят помочь в поисках Дмитрия. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове и области разыскивают мужчину, пропавшего почти месяц назад. Дмитрия Жукова в последний раз видели 19 января 2021 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Дмитрию Николаевичу 49 лет, рост 182 см, нормального телосложения, у него короткие темно-русые с проседью волосы и карие глаза. На момент пропажи мужчина был одет в темно-синюю куртку, коричневые брюки, сине-зеленая шапка, бежево-коричневый шарф и черные ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия, просьба сообщить об этом по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.