В Вахрушах нашли нарушения в работе застройщика многоквартирного дома

Помимо отклонений от проектной документации, прокуратура нашла еще ряд нарушений в работе компании. Фото: прокуратура Кировской области

В Вахрушах многоквартирный дом, строящийся в рамках нацпроекта, возводят с нарушениями проектной документации. Прокуратура внесла представление подрядчику. Информацию сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как выяснилось, администрация Вахрушей заключила контракт на постройку дома с компанией «Иста-ремонт». Возвести здание планировалось в рамках исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда». За работу подрядчик получил 50 миллионов рублей. И в процессе строительства выявился ряд отклонений от проектной документации.

Кроме того, площадка проведения работ оказалась лишь частично огорожена от посторонних - то есть на объект мог проникнуть кто угодно. На въезде на территорию не оказалось плана пожарной защиты и стенда с транспортной схемой.

Слободской межрайонный прокурор внес представление руководителю компании. Надзорное ведомство контролирует устранение нарушений.