С кировских улиц вывезут снег в ближайшие два дня

Сугробы с кировских улиц продолжают вывозить. Фото: admkirov.ru/

Ночью с 13 участков кировских улиц исчезнут сугробы. Городское управление дорожной и парковой инфраструктуры сформировало график вывоза снега с 8 по 10 февраля . Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

В ближайшие сутки планируется очистить следующие участки:

- ул. Молодой Гвардии (от Октябрьского проспекта до ул. Горького); - пер. Стальной; - ул. Герцена (от Октябрьского проспекта до ул. Горького); - ул. Горького (от ул. Герцена до Воровского); - путепровод по ул. Воровского; - перекресток ул. Ленина и Воровского; - ул. Молодой Гвардии (от ул. Ленина до Казанской); - Привокзальная площадь; - Комсомольская площадь; - проспект Строителей в мкр. Радужный; - ул. Павла Корчагина; - Слободской спуск; - ул. Горбачева (от ул. Карла Маркса до Свободы.

График вывоза снега на 9 и 10 февраля вы можете посмотреть здесь.

Кировчанам напоминают, что работы ведутся преимущественно в ночное время - с 20.00. Водителей просят не оставлять свои машины на участках вывоза снега. На них заблаговременно выставляются предупредительные аншлаги и запрещающие знаки. В случае, если авто будет мешать работе спецтехники, его придется переместить или эвакуировать.