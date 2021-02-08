Кировчанин вышел погулять с собакой и нарвался на драку

Неизвестный мужчина подошел к прохожему поговорить, а в итоге ударил его. Фото: pixabay.com

В Кирове задержали мужчину, избившего прохожего. Сейчас с ним разбираются правоохранители. Информацию сообщает пресс-служба кировского управления Росгвардии.

Сигнал «тревога» поступил на днях около 13.30 из кировского общежития. К прибывшим на вызов росгвардейцам обратился 41-летний кировчанин. С его слов, он гулял с собакой неподалеку, когда к нему подошел незнакомый мужчина. Между ними на некой почве завязалась ссора, точку в которой поставил оппонент - ударом в лицо. «Собачник» остался, а нападавший оперативно сбежал.

Мужчину, схожего по приметам с налетчиком, разыскали неподалеку от общежития. Пострадавший опознал в нем своего обидчика. Для него вызвали «скорую помощь», а для драчуна - полицию, которой и передали нападавшего.