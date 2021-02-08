За год цена в Кировской области повысилась на 3,3%. Фото: Евгения ГУСЕВА

Бензин в Кировской области оказался не самым доступным для ее жителей. По исследованию специалистов «РИА-Рейтинг», наш регион оказался на 75 месте из 85 по этому критерию.

Так, в подсчетах учитывался объем бензина АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в месяц. С учетом стоимости топлива в середине января 2021 года (44,72 рубля за литр) выходит, что кировчанин может позволить себе 621 литр бензина.

Самым доступным топливо оказалось в Ямало-Ненецком автономном округе. Для сравнения, его жители могут позволить себе 2155 литров бензина в месяц при цене в 43,58 рубля за литр. Однако стоит понимать, что «доступный» - не означает «дешевый». Так, на третьем месте в рейтинге расположился Чукотский автономный округ, где литр АИ-92 стоит 60 рублей! Но при своих средних зарплатах местное население может купить в месяц 1707 литров топлива.

Кроме того, стоит отметить, что, согласно тому же исследованию, за год цена на «девяносто второй» бензин в Кировской области выросла на 3,3%.