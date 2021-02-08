В Кирове женщину поймали на продаже алкоголя подросткам

Продавщица торговала алкоголем в День знаний, да еще и сбыла его несовершеннолетнему. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове продавщица продуктового магазинчика незаконно отпускала алкоголь подросткам. При этом то, что ее покупатель еще не достиг совершеннолетия, ей было прекрасно известно. Информацию сообщает областная прокуратура.

Работница магазинчика в поселке Ганино, 52-летняя женщина, продала спиртное подростку в День знаний - 1 сентября 2020 года. Ни возраст покупателя, ни тот факт, что в этот день торговля алкоголем запрещена в принципе, ее не смутили. При этом ранее она уже привлекалась к ответственности за продажу спиртного несовершеннолетним, получив в наказание штраф в размере 30 тысяч рублей.

На этот раз отделаться так легко женщине не получилось. Суд назначил ей наказание: четыре месяца исправительных работ. При этом 10% от ее заработка будут удерживаться в доход государства.