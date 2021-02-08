Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Статистика по COVID-19 в Кировской области: за неделю в регионе скончались восемь человек

Общее количество жертв коронавируса достигло 275
Ангелина Табрисова
КомментироватьОставить комментарий
За минувшие сутки врачи выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки врачи выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 8 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 148 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровел 101 заболевший. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 275 (+1 за минувшие сутки). За неделю с 1 по 7 февраля от COVID-19 скончались восемь кировчан.

В инфекционных госпиталях сейчас находится 3142 жителя области, у 2690 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2449 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 452 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 110 заразившихся коронавирусом, 20 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6235 пациентов.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 1721 исследование на COVID-19. Обследование на КТ прошли 252 жителя региона.