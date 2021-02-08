Статистика по COVID-19 в Кировской области: за неделю в регионе скончались восемь человек

За минувшие сутки врачи выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 8 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 148 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровел 101 заболевший. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 275 (+1 за минувшие сутки). За неделю с 1 по 7 февраля от COVID-19 скончались восемь кировчан.

В инфекционных госпиталях сейчас находится 3142 жителя области, у 2690 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2449 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 452 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 110 заразившихся коронавирусом, 20 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6235 пациентов.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 1721 исследование на COVID-19. Обследование на КТ прошли 252 жителя региона.