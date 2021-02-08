Погода в Кировской области с 8 по 12 февраля: ветрено, пасмурно и очень морозно

Эту цифру на своих термометрах кировчане будут видеть всю неделю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода на грядущей неделе не порадует кировчан от слова «совсем». «Комсомолка» публикует традиционный прогноз, подготовленный с помощью сервиса rp5.ru.

Уже в понедельник, 8 февраля, выходить из дома не захочется. Температура воздуха утром составит -28 градусов и -25 - днем. Влажность будет высокая, так что день обещает быть очень холодным. Помимо того, возможны порывы ветра до 11 м/с. День пасмурный, без осадков.

Вторник, 9 февраля, не будет лучше. Температура воздуха утром - все -32 градуса, днем потеплеет до -26. Местами пройдет легкий снег. Сильного ветра не обещается. Осторожно: ожидается высокое атмосферное давление!

Среда, 10 февраля, станет чуточку теплее по сравнению с предыдущими днями. Утром термометры покажут отметку в -28, которая днем повысится до -22 градусов. Возможен небольшой снег. Погода обещает быть безветреной. Атмосферное давление все еще высокое.

В четверг, 11 февраля, выглянет солнышко. Температура воздуха утром составит -26 градусов, днем - до -21 градуса. Правда, ночью ожидаются тридцатиградусные морозы, так что расслабляться не стоит. Сильного ветра и осадков не ожидается. Атмосферное давление повысится до 755 мм ртутного столба.

В пятницу, 12 февраля, погода обещает быть пасмурной. Термометры покажут отметку в -27 градусов утром, днем же обещает потеплеть до -18. Ожидается сильный ветер - порывы могут достигать 12 м/с. Осадков не ожидается. Атмосферное давление все еще очень высокое - 755-757 мм ртутного столба.