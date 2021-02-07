Более 13 тысяч кировчан решили вакцинироваться от коронавируса

Полный цикл вакцинации прошли уже почти четыре тысячи кировчан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. На данный момент привиться решили более десятка тысяч жителей региона. Им уже введен первый компонент препарата. Информацию сообщает областной оперштаб.

Сейчас первый этап вакцинации прошли 13249 кировчан. Из них 6714 человек - жители региона возраста старше 65 лет. Полный же цикл прививки прошли уже 3822 кировчанина. Серьезных осложнений ни у кого из них не выявили.

Напомним, что записаться на вакцинацию можно по единому номеру 122, на портале Госуслуг либо с помощью сервиса «Электронная регистратура». Приоритет для прививки отдается медикам, педагогам, соцработникам и кировчанам старше 65 лет.

Тем, кто хочет вакцинироваться от коронавируса, узнать подробнее о противопоказаниях и о том, чего после прививки делать не стоит, можно здесь.