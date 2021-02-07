Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Кировские подрядчики сообщают о неправильно припаркованных машинах в чат с ГИБДД

Такое взаимодействие помогает оперативно перемещать автомобили, мешающие вывозу снега
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий
За сутки перемещаются до ста и более машин, мешающих вывозу снега. Фото: admkirov.ru

За сутки перемещаются до ста и более машин, мешающих вывозу снега. Фото: admkirov.ru

Машины кировчан, мешающие уборки снега, эвакуируют с помощью координации в чате. Специальную группу, где общаются дорожники и гаишники, создала мэрия. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

Чат создан для «более оперативного взаимодействия по вопросам содержания улично-дорожной сети». Проще говоря, в него высылают фото машин, припаркованных с нарушением правил, и адрес. По наводке подрядчиков на место выезжают дежурные отряды ГИБДД, после чего машину перемещают (если она мешает работе) либо эвакуируют (если владелец что-то нарушил). Сейчас в сутки перемещается до сотни и более автомобилей, препятствующих вывозу снега.

Кировчанам напоминают просьбу не оставлять свои автомобили на участках улиц, которые должны почистить - из-за этого спецтехника не может полноценно работать. На местах работ заблаговременно выставляются аншлаги и запрещающие знаки.