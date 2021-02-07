В понедельник в десятках кировских домов пропадет электричество

Большинство домов лишатся ресурса всего на пару часов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В понедельник в десятках кировских домов пропадет электроэнергия. На 8 февраля в городе запланированы точечные отключения. Информацию сообщает АО «Горэлектросеть».

Как всегда, время отключения электричества зависит от района проживания. В понедельник ресурс пропадет в нескольких домах всех районов города. У большинства электроэнергии не будет с утра и всего на пару часов. Самые везучие - жители улиц Чистопрудненской и Пугачева: у них под отключение попадает всего один дом и всего на один час. Меньше всех повезет жителям Нововятска: у них ресурс пропадет посреди дня на четыре часа. Советуем заранее зарядить все необходимые гаджеты.

Подробный график отключений вы можете посмотреть здесь.