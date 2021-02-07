Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки коронавирусом заболели 152 жителя региона

Диагноз «коронавирус» поставлен у 2642 кировчан. Фото: ИВАНОВА Диана

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 7 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 152 новых случая заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 432 заболевших. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 274 (+1 за минувшие сутки).

В инфекционных госпиталях сейчас находится 3042 жителя области, у 2642 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2402 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 432 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 114 заразившихся коронавирусом, 20 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6243 пациента.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3819 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 249 жителей региона.