В Кирове бывший «энергетик» предстанет перед судом за коммерческий подкуп

Сейчас уголовное дело, заведенное на бывшего сотрудника компании, отправлено в суд. Фото: УФСБ России по Кировской области

В Кирове осудят бывшего сотрудника ресурсоснабжающей компании. Мужчина получил взятку от одного из потребителей, который хотел, чтобы его не лишили электроэнергии. Информацию сообщает Кировский ЛО МВД на транспорте.

В апреле 2020 года работники ведомства совместно с сотрудниками ФСБ узнали о том, что руководитель одной из кировских компаний получил взятку. В результате совместной работы на станции Киров-Котласский удалось задержать с поличным жадного до денег кировчанина. Им оказался 46-летний кировчанин, директор одного из офисов ресурсоснабжающей компании. Деньги он получил от жителя Подосиновского района - 310 тысяч. Предполагалось, что за взятку его объект не отключат от электричества, а также закроют глаза на некие нарушения.

Как выяснилось, взятка была в разы меньше долга за электричество. Причиненный компании ущерб составил около 2,5 миллиона рублей. Кировчанина обвинили в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями. Сейчас расследование уголовного дела завершено, а материалы отправлены в суд. Вскоре бывшему руководителю офиса придется предстать перед судом.