С десяти участков кировских улиц вывезут снег

Работы ведутся преимущественно в ночное время, но и днем городские улицы чистят от снега. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжаются работы по вывозу снега с городских улиц. На 7 февраля в планах очистить 10 участков. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

В воскресенье снег исчезнет со следующих участков:

- ул. Карла Маркса (от Воровского до Комсомольской);

- ул. Горького (от Воровского до Московской);

- ул. Маклина (от Октябрьского проспекта до Хлебозаводского проезда);

- ул. Герцена (от Октябрьского проспекта до Хлебозаводского проезда);

- ул. Карла Либкнехта (от Профсоюзной до Спасской);

- ул. Свободы (от Воровского до Азина);

- ул. Советская в Нововятском районе;

- ул. Красной Звезды;

- проезд по ул. Современной (от д.5 до ул. Широтной);

- ул. Герцена (от Ленина до Октябрьского проспекта).

Работы ведутся преимущественно в ночное время - с 20 часов. Кировских водителей просят не оставлять свои машины на участках, откуда планируется вывозить снег. В случае, если автомобиль будет мешать работе спецтехники, его переместят либо эвакуируют. На всех участках предварительно выставляются предупредительные знаки и аншлаги.

Стоит отметить, что за последние четыре дня из Кирова вывезли более 56 тысяч кубометров снега. Перед подрядчиками поставлена задача ежедневно убирать с улиц 15 тысяч кубометров.