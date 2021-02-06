Кировчанин привез из Смоленска золотую медаль с соревнований по современному пятиборью

Наши спортсмены достойно показали себя на соревнованиях. Фото: vk.com/youthsport43

Второго февраля прошли Всероссийские соревнования по современному пятиборью среди юношей и девушек 13-14 лет. Турнир принял город Смоленск. Об этом сообщает Минспорта и молодежной политики по Кировской области.

Наш спортсмен Даниил Ашихмин набрал 711 очков в двоеборье и завоевал золото. В командном зачете сборная нашей области выиграла серебро. В ее состав вошли Даниил Ашихмин, Артем Разуваев, Арсений Чернядьев и Александр Потехин.

Поздравляем наших спортсменов с достойными результатами!