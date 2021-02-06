Статистика по COVID-19 в Кировской области: в инфекционных стационарах остаются более трех тысяч пациентов

В тяжелом состоянии остаются более ста пациентов. Фото: ИВАНОВА Диана

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 5 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 156 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 628 заболевших. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 271.

В инфекционных госпиталях сейчас находится 3040 жителей области, у 2634 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2388 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 406 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 107 заразившихся коронавирусом, 22 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6320 пациентов.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3597 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошел 471 житель региона.