Погода в Кировской области на 6 и 7 февраля: мороз без солнца и снегопад по ночам

Советуем кировчанам на этих выходных одеваться потеплее, выходя на улицу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировскую область пришло обещанное похолодание. «Комсомолка» публикует традиционный прогноз на грядущие выходные, составленный с помощью сервиса rp5.ru.

Утро субботы, 6 февраля, начнется с температуры в -12 градусов. В течение дня она будет постепенно падать, установившись к вечеру на отметке в -18 градусов. В ночь с пятницу на субботу ожидается снегопад, так что к утра придется разгребать кашу на дорогах. А вот днем синоптики обещают погоду преимущественно без осадков. Возможны порывы ветра до 10 м/с. В ночь на воскресенье пройдет снегопад. Внимание метеозависимым: прогнозируется очень низкое атмосферное давление - 730 мм ртутного столба.

В воскресенье, 7 февраля, кировчанам придется основательно померзнуть. Уже утром температура воздуха составит -25 градусов, и на этой отметке продержится весь день. Погода будет пасмурной, преимущественно без осадков. Возможны порывы ветра до 10 м/с. Атмосферное давление все еще очень низкое - 733 мм ртутного столба.